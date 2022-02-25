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В Ахтырке "Ураганами" расстреляли детский сад, есть тяжело раненые дети, - военная администрация

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Охтирка, Пятница 25 февраля 2022 14:43
В Ахтырке "Ураганами" расстреляли детский сад, есть тяжело раненые дети, - военная администрация Фото: детский сад в Ахтырке обстреляли Ураганами (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Ахтырке, что в Сумской области был обстрелян из "Ураганов" жилой массив. Снаряды попали в детский сад, бомбоубежище, есть раненые дети.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Оперативно от главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого: был обстрел "Ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, там было много людей. Количество раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети.

"Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - сообщил он.

Ранее мы писали, что в Ворзеле Киевской области "Градами" обстреляли детский дом.

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