За мародерство розстрілювати будуть на місці: мер Охтирки зробив попередження

Мер Охтирки Сумської області Павло Кузьменко заявив, що за мародерство загрожуватиме розстріл на місці, а також розповів про комендантську годину в місті.

Про це він розповів на офіційній сторінці в Facebook .

Так, за словами чиновника, в Охтирці 28 лютого з 17:30 до 7:00 ранку оголошена комендантська година. Виходити на вулицю не можна.

Не в комендантську годину з собою завжди треба носити документи і пред’являти на вимогу.

"В Охтирці декілька військових частин. Якщо вас зупиняють кожні 50 метрів і говорять, щоб ви показали документи… показуйте. Не кажете, що я тільки що показував. Це не поліція, це військові частини і кожний військовий бажає знати, що ви українець", - розповів він.

Чиновник наголосив, що під час комендантської години ходити нікуди не можна.

"Вночі не видно, чи ви українець. Чи ви не українець. Військові забезпечують спокій нашої громади. Тому вночі під час комендантської години є дозвіл спочатку стріляти на попередження, а потім на ураження", - додав міський голова.

Також він зазначив, що по місту почалося мародерство по приватному сектору.

"Якщо ви бачите, що люди виїхали, але там з’являються якісь невідомі особи, повідомляйте, туди одразу виїжджає батальйон територіальної оборони. За мародерство розстріл на місці", - заявив Кузьменко.

Мер також звернувся до підприємців, які піднімають ціни на харчування з попередженням так не робити.

"Прийдуть чеченці, і заробите потім на них. А поки що підняття ціни на товари буде розцінюватися також як мародерство", - додав він.