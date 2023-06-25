Марно витрачені гроші. 5 непотрібних аналізів, які люблять призначати лікарі

Пацієнт, звертаючись до лікаря, намагається йому повністю довіряти й дослухатися до порад і рекомендацій. Втім часто медики можуть призначати аналізи, які при конкретних хворобах або показниках здоров'я просто недоцільні.
Ні, це не означає, що вони хочуть викачати гроші з пацієнта, іноді лікарі просто так себе перестраховують або хочуть бачити повнішу картину хвороби.
Про те, які 5 аналізів найчастіше призначають лікарі без потреби, розповіла гінеколог Олена Арендар в Instagram.
"Аналізи потрібно здавати для того, щоб розуміти, що робити далі. Якщо після отримання результатів дослідження тактика лікування або спостереження ніяк не зміниться, то такі дослідження, це марно витрачений час і гроші", - пише лікар.
Вона називає 5 найпоширеніших непотрібних аналізів.
Рутинне призначення обстеження на вірус папіломи людини жінці до 25 років не потрібний. У молодому віці у переважній більшості жінок ми знайдемо ВПЛ. Однак це зовсім не означає, що всі ці жінки мають підвищений ризик розвитку предраку.
В цілому, наявність ВПЛ у молодої жінки це зовсім не привід для паніки і тим паче не привід для його "лікування".
"На жаль, вірогідність його виявлення дуже низька.І не тому, що його немає, а тому, що анатомія не завжди дозволяє його виявити. І, до речі, ми досі не знаємо, що робити з тими чоловіками, у яких виявлення ВПЛ", - каже Арендар.
Пролактин, естрадіол, тестостерон - вони всі будуть підвищені під час вагітності. І це нормально. Немає сенсу визначати їх рівень у цьому випадку.
Цей аналіз потрібен тільки тим, хто бажає підтвердити наявність овуляції (це актуально для жінок з безпліддям). В усіх інших ситуаціях і станах - міома, ендомітріоз, мастопатія - аналіз на прогестерон не змінить тактику лікування.
Бакпосів з піхви, Фемофрол при відсутності у вас скарг не мають ніякого сенсу. Склад мікрофлори піхви дуже різноманітний та індивідуальний для кожної жінки. І не існує ніякої "нормальної норми".
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