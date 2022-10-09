Марія Яремчук вперше за 4 роки перервала мовчання: де зараз співачка та чим займається

Українська артистка показала фотографії та відео із заходу у Шевченківській гаю у Львові. На фото Марія Яремчук – у вишиванці. Одну з фотографій вона підписала лаконічно: Бо свято.

Це перші фотографії співачки за 4 роки. У 2018 році вона повідомила, що йде зі сцени та припиняє свою творчу діяльність.

Фото: instagram.com/m_yaremchuk

За ці роки на її сторінках у соціальних мережах практично не було фотографій та відео, і більшість шанувальників артистки не знали, де вона і чим займається.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на сторінці Яремчук з'явилося кілька нових постів, де вона засудила агресію РФ і допомагала в організації благодійного збору для ЗСУ.

Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Окрім того, Марія Яремчук знову почала записувати пісні. Свої нові пісні вона розмістила лише на каналі у YouTube.

Що відомо про Марію Яремчук

Українська співачка народилася 1993 року у місті Чернівці, у родині знаменитого артиста України Назарія Яремчука. Її батько помер від раку шлунка, коли Марії було лише два роки.

Яремчук закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва ім. Утьосова за класом естрадного вокалу. Також заочно здобула ще одну освіту – на факультеті історії та політології міжнародних відносин у Чернівецькому державному університеті.

У 2012 році була учасницею проєкту "Голос країни", де у команді Олександра Пономарьова посіла 4 місце. Також представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля 2012", куди її запросив Ігор Крутий. Там вона отримала третє місце та приз глядацьких симпатій.

У 2014 році перемогла на Нацвідборі на Євробачення 2014 року та представляла Україну в Копенгагені на міжнародному конкурсі - посіла 6 місце.

З 2014 по 2018 рік випустила кілька хітів, які стали дуже популярними й навіть перемогли на різних преміях, у тому числі й на М1 Music Awards.

У 2018 році Марія Яремчук несподівано заявила про припинення своєї творчої діяльності та зникла із соціальних мереж. Причиною її відходу став панічний страх сцени. Вона зізналася, що кожен вихід на сцену для неї – "як маленька смерть, як Голгофа". Вона майже рік обмірковувала це рішення.