Мария Яремчук впервые за 4 года прервала молчание: где сейчас певица и чем занимается

Украинская артистка показала фотографии и видео с мероприятия в Шевченковском гаю во Львове. На фото Мария Яремчук - в вышиванке. Одну из фотографий она подписала лаконично: "Бо свято".

Стоит отметить, что это первые фотографии певицы за 4 года. В 2018 году она сообщила, что уходит со сцены и прекращает свою творческую деятельность.

Фото: instagram.com/m_yaremchuk

За эти годы на ее страницах в социальных сетях практически не было фотографий и видео, и большинство поклонников артистки не знали, где она и чем занимается.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на странице Яремчук появилось несколько свежих постов, где она осудила агрессию РФ и помогала в организации благотворительного сбора для ВСУ.

Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Кроме того, Мария Яремчук снова начала записывать песни. Свои новые песни она разместила только на канале в YouTube.

Что известно о Марии Яремчук

Украинская певица родилась в 1993 году в городе Черновцы, в семье знаменитого артиста Украины Назария Яремчука. Ее отец умер от рака желудка, когда Марии было всего два года.

Яремчук окончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства им. Утесова по классу эстрадного вокала. Также заочно получила еще одно образование - на факультете истории и политологии международных отношений в Черновицком государственном университете.

В 2012 году была участницей проекта "Голос страны", где в команде Александра Пономарева заняла 4 место. Также представляла Украину на конкурсе "Новая волна 2012", куда ее пригласил Игорь Крутой. Там она получила третье место и приз зрительских симпатий.

В 2014 году победила на Нацотборе на Евровидение 2014 и представляла Украину в Копенгагене на международном конкурсе - заняла 6 место.

С 2014 по 2018 выпустила несколько хитов, которые стали очень популярными и даже победили на различных премиях, в том числе и на М1 Music Awards.

В 2018 году Мария Яремчук неожиданно заявила о прекращении своей творческой деятельности и исчезла из социальных сетей. Причиной ее ухода стал панический страх сцены. Она призналась, что каждый выход на сцену для нее - "как маленькая смерть, как Голгофа". Она почти год обдумывала это решение.