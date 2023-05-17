Для маріупольців у Черкасах почалися видачі продуктових наборів від Фонду Ахметова

У наборах - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво тощо. Тобто, поживні продукти, які довго зберігаються.

Протягом травня 20 тисяч наборів від Фонду Ріната Ахметова надійде маріупольцям у 15 містах. Це Дніпро, Запоріжжя, Київ, Хмельницький, Кропивницький, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Вінниця, Ужгород, Рівне, Кривий Ріг.

Загалом фонд передав понад 600 тисяч продуктових наборів для жителів 22 областей України. З 24 лютого 2022 року мешканцям України заплановано передати 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".