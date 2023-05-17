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Для мариупольцев в Черкассах начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Для мариупольцев в Черкассах начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Черкассах мариупольцы начали получать продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова. Выдачи проходят в гуманитарном хабе "ЯМариуполь". С этой организацией фонд сотрудничает уже почти год.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть, долго сохраняющиеся питательные продукты.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступит мариупольцам в 15 городах. Это Днепр, Запорожье, Киев, Хмельницкий, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы, Винница, Ужгород, Ровно, Кривой Рог.

Всего фонд передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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ЧеркассыМариуполь