ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Новость на русском →
Понеділок 19 грудня 2022 13:22
Маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова Фото: маріупольці в Запоріжжі отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці із центрами "Я - Маріуполь" продовжує допомагати переселенцям, що через війну опинилися в різних містах України. Нещодавно черговий гуманітарний вантаж від фонду дістався Запоріжжя, яке систематично піддається обстрілам із боку окупантів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До місцевого хабу надійшла майже тисяча наборів із засобами особистої гігієни. У цих наборах усе необхідне: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога