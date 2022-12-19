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Мариупольцы в Запорожье получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

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Понедельник 19 декабря 2022 13:22
Мариупольцы в Запорожье получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова Фото: мариупольцы в Запорожье получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" продолжает помогать переселенцам, которые из-за войны оказались в разных городах Украины. Недавно очередной гуманитарный груз от фонда достался Запорожью, систематически подвергающемуся обстрелам со стороны оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В местный хаб поступило около тысячи наборов со средствами личной гигиены. В этих наборах необходимо: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Гуманитарная помощь