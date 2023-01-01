Маріупольці в Запоріжжі отримали чергову партію гуманітарних наборів від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь" продовжує допомагати переселенцям продуктами харчування та засобами гігієни. Нещодавно партія гуманітарної підтримки надійшла до хабу в Запоріжжі.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Цього разу до місцевого центру "Я - Маріуполь" прибуло майже півтисячі наборів із засобами особистої гігієни. Кожен гігієнічний набір складається з речей першої необхідності: це зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Усього за минулий рік гігієнічні набори від Фонду отримали 40 тисяч маріупольців

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.