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Маріупольці в Запоріжжі отримали чергову партію гуманітарних наборів від Фонду Ахметова

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Неділя 01 січня 2023 15:27
Маріупольці в Запоріжжі отримали чергову партію гуманітарних наборів від Фонду Ахметова Фото: маріупольці в Запоріжжі отримали чергову партію гуманітарних наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь" продовжує допомагати переселенцям продуктами харчування та засобами гігієни. Нещодавно партія гуманітарної підтримки надійшла до хабу в Запоріжжі.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Цього разу до місцевого центру "Я - Маріуполь" прибуло майже півтисячі наборів із засобами особистої гігієни. Кожен гігієнічний набір складається з речей першої необхідності: це зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Усього за минулий рік гігієнічні набори від Фонду отримали 40 тисяч маріупольців

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Запоріжжя Гуманітарна допомога