Мариупольцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарных наборов от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" продолжает помогать переселенцам продуктами питания и средствами гигиены. Недавно партия гуманитарной поддержки поступила в хаб в Запорожье.

На этот раз в местный центр "Я - Мариуполь" прибыло около полутысячи наборов со средствами личной гигиены. Каждый гигиенический набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего за прошлый год гигиенические наборы от Фонда получили 40 тысяч мариупольцев

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.