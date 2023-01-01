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Мариупольцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарных наборов от Фонда Ахметова

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Воскресенье 01 января 2023 15:27
Мариупольцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарных наборов от Фонда Ахметова Фото: мариупольцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарных наборов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" продолжает помогать переселенцам продуктами питания и средствами гигиены. Недавно партия гуманитарной поддержки поступила в хаб в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На этот раз в местный центр "Я - Мариуполь" прибыло около полутысячи наборов со средствами личной гигиены. Каждый гигиенический набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего за прошлый год гигиенические наборы от Фонда получили 40 тысяч мариупольцев

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Запорожье Гуманитарная помощь