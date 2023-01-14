UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маріупольці в Одесі отримали від Фонду Ахметова майже 2 тисячі гуманітарних наборів

Фото: маріупольці в Одесі отримали від Фонду Ахметова майже 2 тисячі гуманітарних наборів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова забезпечив необхідною гуманітарною допомогою маріупольців, які знайшли прихисток в Одесі. У рамках чергового етапу співпраці із центром "Я - Маріуполь" переселенці отримали від фонду продовольчі та гігієнічні набори.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Загалом до міста було направлено майже 2 тисячі гуманітарних боксів, які було розподілено серед маріупольців, що звернулися до хабу по допомогу.

До складу продуктової підтримки увійшли: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

До гігієнічного набору - зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомогаОдеса