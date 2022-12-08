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Маріупольці в Києві отримали від Фонду Ахметова понад тисячу гігієнічних наборів

Фото: маріупольці в Києві отримали від Фонду Ахметова понад тисячу гігієнічних наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Переселенці в Києві отримали чергову партію допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Гуманітарний вантаж надійшов до столиці в рамках співпраці із центрами "Я - Маріуполь", розташованих по всій Україні.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Для маріупольців, які після початку війни переїхали до Києва, фонд передав понад тисячу наборів із засобами особистої гігієни.

Отримувачі допомоги зізнаються, що після переїзду на нове місце ця підтримка є дуже цінною.

Кожен гігієнічний набір складається з речей першої потреби: це зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року маріупольцям буде передано 40 тисяч наборів із засобами особистої гігієни від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога