Мариупольцы в Киеве получили от Фонда Ахметова более тысячи гигиенических наборов

Для мариупольцев, после начала войны переехавших в Киев, фонд передал более тысячи наборов со средствами личной гигиены.

Получатели помощи признаются, что после переезда на новое место эта поддержка очень ценна.

Каждый гигиенический набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года мариупольцам будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.