Маріупольці в Хмельницькому отримали від Фонду Ахметова гуманітарну допомогу

Фонд Ріната Ахметова допоміг маріупольцям у Хмельницькому, забезпечивши першочергові потреби переселенців у харчових продуктах та гігієні. Передача гуманітарних наборів протягом кількох місяців відбувалася в тісній співпраці з місцевим хабом "Я - Маріуполь".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Загалом до центру комплексної підтримки ВПО було направлено 2 тисячі боксів із продовольством і засобами особистої гігієни.

До складу продуктової допомоги увійшли: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

У пакунках із гігієною: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.