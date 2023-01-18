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Мариупольцы в Хмельницком получили от Фонда Ахметова гуманитарную помощь

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Среда 18 января 2023 17:34
Мариупольцы в Хмельницком получили от Фонда Ахметова гуманитарную помощь Фото: мариупольцы в Хмельницком получили от Фонда Ахметова необходимую гуманитарную помощь (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова помог мариупольцам в Хмельницком, обеспечив первоочередные потребности переселенцев в продуктах питания и гигиене. Передача гуманитарных наборов в течение нескольких месяцев проходила в тесном сотрудничестве с местным хабом "Я – Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Всего в центр комплексной поддержки ВПЛ было направлено 2 тысячи боксов с продовольствием и средствами личной гигиены.

В состав продуктовой помощи вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В свертках с гигиеной: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Хмельницкий Гуманитарная помощь