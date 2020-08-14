Под Мариуполем нашли захоронения предков киммерийцев: курган старше пирамиды Хеопса

Археологи обнаружили при раскопках под Мариуполем курган, которому более 5 тысяч лет. Исследователи также нашли древние артефакты и 9 захоронений эпохи ранней бронзы с останками предков киммерийцев.

Важные находки ученые после сбора и анализа передадут в краеведческий музей. Об этом передает телеканал TV7.

"Голова и верхняя часть туловища была окрашена ярко-красной охрой (минеральной краской), и лежал покойник на сложной подстилке, состоящей минимум из 3-х слоев. Нижней - это остаток кожи или шкуры", - рассказал руководитель археологической экспедиции Вячеслав Забавин.

Ученый назвал нынешние находки бесценными для науки из-за их возраста.

Этот древний могильник в Донецкой области возле Азовского моря оказался старше знаменитой пирамиды Хеопса, которая является единственной сохранившейся до наших дней и самой древней из "Семи чудес света". Так, радиоуглеродный метод указывает на период строительства Великой пирамиды Гизы в Египте от 2840 до 2680 гг. до н.э.

Забавин отметил, что курган удалось обнаружить после изучения старых топографических карт Шуберта, созданных в середине XIX веке, и наложения изображения на современные снимки из космоса.

Примечательно, что в экспедиции принимают участие также школьники и студенты из детского археологического лагеря. Молодые исследователи помогают находить древние предметы и их фрагменты (например, осколки кувшинов, горшки).

Видео: Археологи обнаружили под Мариуполем курган, которому более 5 тысяч лет

Напомним, ранее археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э.

Также мы писали о том, что недавно у стен Софии Киевской на руинах постройки с языческими знаками нашли новый артефакт.