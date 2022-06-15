Как в Мариуполе выживают люди: хоронят умерших во дворах и готовят еду на костре (видео)

Как сейчас живут мариупольцы

По словам Андрющенко, быт в городе полностью перешел на улицы. Здесь люди устраивают кухни и зоны отдыха. Горожане готовят еду на кострах, для которых ищут дрова, собирают воду и делают вид жизни.

Некоторые люди до сих пор пытаются найти родных. Об этом свидетельствуют объявления, наклеенные на двери подъездов домов.

"В Мариуполе хоронят людей во дворе. Оккупанты бросили людей на произвол, потому что украинцы для них не люди. Хуже всего, что люди понемногу привыкают. Адаптируются. Сравнивают уже не с прошлым до войны, а с февралем-апрелем. С своей жизнью в холодных подвалах под обстрелами. Учатся радоваться новой жизни при минимальных нуждах", - пишет советник мэра города.

Посмотрите на видео один день из жизни мариупольцев.

Напомним, оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей. Точной цифры нет, потому что посчитать количество замученных пока невозможно.

Сейчас в Мариуполе существует угроза вспышки холеры из-за загрязненной воды. Поэтому оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение.