Як у Маріуполі виживають люди: ховають померлих у дворах і готують їжу на багатті (відео)

Як зараз живуть маріупольці

За словами Андрющенка, побут у місті повністю перейшов на вулиці. Тут люди влаштовують кухні та зони відпочинку. Городяни готують їжу на вогнищах, для яких шукають дрова, збирають воду і удають вигляд життя.

Деякі люди досі намагаються знайти рідних. Про це свідчать оголошення, наклеєні на двері під'їздів будинків.

"У Маріуполі ховають людей у дворі. Окупанти кинули людей напризволяще, бо українці для них не люди. Найгірше, що люди потроху звикають. Адаптувалися. Порівнюють вже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. Зі своїм життям в холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю при мінімальних потребах", - пише радник мера міста.

Подивіться на відео один день з життя маріупольців.

Нагадаємо, окупанти вбили в Маріуполі більше 22 тисяч мирних жителів. Точної цифри немає, тому що порахувати кількість закатованих поки неможливо.

Зараз у Маріуполі існує загроза спалаху холери через забруднену воду. Тому окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення.