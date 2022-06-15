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Як у Маріуполі виживають люди: ховають померлих у дворах і готують їжу на багатті (відео)

Фото: у мережі показали військовий побут Маріуполя (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі городяни змушені в нових нелюдських умовах, які створили їм російські окупанти. Городяни готують їжу на вогнищах, ховають померлих прямо у дворах і потроху починають звикати до таких суворих реалій.

Відео з щоденним побутом українців показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зараз живуть маріупольці

За словами Андрющенка, побут у місті повністю перейшов на вулиці. Тут люди влаштовують кухні та зони відпочинку. Городяни готують їжу на вогнищах, для яких шукають дрова, збирають воду і удають вигляд життя.

Деякі люди досі намагаються знайти рідних. Про це свідчать оголошення, наклеєні на двері під'їздів будинків.

"У Маріуполі ховають людей у дворі. Окупанти кинули людей напризволяще, бо українці для них не люди. Найгірше, що люди потроху звикають. Адаптувалися. Порівнюють вже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. Зі своїм життям в холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю при мінімальних потребах", - пише радник мера міста.

Подивіться на відео один день з життя маріупольців.

Нагадаємо, окупанти вбили в Маріуполі більше 22 тисяч мирних жителів. Точної цифри немає, тому що порахувати кількість закатованих поки неможливо.

Зараз у Маріуполі існує загроза спалаху холери через забруднену воду. Тому окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі взимку не буде опалення, окупанти обіцяють намети для обігріву.

А також ми писали, що у Маріуполі окупанти знущаються над людьми гарячим душем в саму спеку.

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Маріуполь