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В Мариуполе цены на основные товары достигли максимума (фото)

В Мариуполе люди в шоке от цен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Мариуполе россияне полностью "перекрывают кислород" горожанам. В магазины завозят российскую продукцию по заоблачным ценам.

Об этом рассказали в городском совете Мариуполя.

Цены на предметы гигиены - космические

У мариупольцев нет ни работы, ни денег. Вещи в магазинах для них недоступны. Такие последствия "русского мира"...

"Таковы цены на предметы гигиены в магазинах оккупированного Мариуполя. У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи. При этом видят на полках самые необходимые вещи, которые просто не могут купить. Это очередное издевательство над мариупольцами, ежедневно выживающими в бесчеловечных условиях, созданных "асвабадителями", - сказано в сообщении.

На фотографиях вы можете увидеть, что самый дешевый шампунь в магазине стоит 129 грн, губки для мытья посуды – 71 грн, женские прокладки – 99 грн, памперсы для детей – 1 680 грн, средство для мытья посуды – 108 грн.

Цены на товары в Мариуполе (фото: t.me/mariupolrada)

Ранее мы писали, что жители оккупированного Херсона в шоке от новых цен после прихода в город оккупантов.

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Мариуполь