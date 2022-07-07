У Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни повністю "перекривають кисень" городянам. У магазини завозять російську продукцію за захмарними цінами.
Про це розповіли у міській раді Маріуполя.
У маріупольців немає ні роботи, ні грошей. Речі в магазинах для них недоступні. Такі наслідки "руського міра"...
"Такі ціни на предмети гігієни в магазинах окупованого Маріуполя. У людей немає роботи, грошей і гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання з маріупольців, які щодня виживають в нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - сказано в повідомленні.
На фотографіях ви можете побачити, що найдешевший шампунь в магазині коштує 129 грн, губки для миття посуду – 71 грн, жіночі прокладки – 99 грн, памперси для дітей – 1 680 грн, засіб для миття посуду – 108 грн.
Раніше ми писали, що жителі окупованого Херсона в шоці від нових цін після приходу в місто окупантів.