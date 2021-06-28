В Мариуполе случайный прохожий толкнул коляску с младенцем, едва не убив его

В Мариуполе случилось ЧП на улице, в результате которого 10-месячный младенец едва не погиб. Его с травмами головы срочно доставили в больницу.

Кроме того, в этот же день случилось другое ЧП с ребенком. Пятилетний мальчик травмировался в Кальмиусском районе города, по улице Машиностроительная, получив удар качелями.

С черепно-мозговой травмой и раной в лобной области его срочно доставили в областную больницу.

Из-за удара малыш вывалился из детской коляски на дорогу и травмировал голову.

Известно, что инцидент случился 27 июня на Левобережье Мариуполя по улице Киевская. Неизвестный мужчина толкнул коляску, в которой находился маленький ребенок.

Ранее от действий случайного прохожего пострадал велосипедист в Киеве. 27-летний парень пытался объехать пьяного на тротуаре, мужчина резко изменил траекторию движения, из-за чего велосипедист вылетел на дорогу и погиб на месте.

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