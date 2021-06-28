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У Маріуполі випадковий перехожий штовхнув коляску з немовлям, ледь не вбивши його

Автор: Світлана Мащенко

У Маріуполі сталася НП на вулиці, в результаті якої 10-місячне немовля ледь не загинуло. Його з травмами голови терміново доставили в лікарню.

Про це повідомив місцевий сайт.

Відомо, що інцидент трапився 27 червня на Лівобережжі Маріуполя по вулиці Київська. Невідомий чоловік штовхнув коляску, в якій знаходилася маленька дитина.

Через удар малюк вивалився з дитячої коляски на дорогу і травмував голову.

З черепно-мозковою травмою і раною в лобовій області його терміново доставили в обласну лікарню.

Крім того, в цей же день сталася інша НП з дитиною. П'ятирічний хлопчик травмувався в Кальміуському районі міста, по вулиці машинобудівна, отримавши удар гойдалками.

Раніше від дій випадкового перехожого постраждав велосипедист у Києві. 27-річний хлопець намагався об'їхати п'яного на тротуарі, чоловік різко змінив траєкторію руху, через що велосипедист вилетів на дорогу і загинув на місці.

Також ми писали, що в Одесі перехожих шокувала дівчина під кайфом, яка гуляла з дитиною.

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