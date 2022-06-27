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В Мариуполе показали новые ценники в магазинах: "русский мир" во всей красе

Фото: В Магазинах Мариуполя появились продукты с новыми ценниками (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мариуполь оказался во временной оккупации российскими войсками. После многодневных обстрелов город оказался на грани катастрофы. Решить проблему с водой, канализацией и другие - оккупанты не могут. Но в город начали завозить продукты из РФ, а соответственно и поставили свои цены.

Фото с полок магазинов в Мариуполе показали в Telegram-канале "Мариуполь сейчас".

Теперь на ценниках ставят две цены - в гривнах и рублях. Как отмечается, курс гривны к рублю сделали 1,5. Стоит отметить, что некоторые продукты стоят в 5-7 раз дороже, чем в других городах Украины.

Килограмм сахара, к примеру, стоит 89 гривен. А бутылка растительного масла 140 гривен. Гречка в пересчете на гривны с рублей стоит 96 гривен за килограмм. А вот палка колбасы салями обойдется от 500 до 630 гривен.

Литр молока стоит 73 гривны, а пакет питьевого йогурта в 450 мл - в 46 гривен. Пачка риса - 92 гривны.

Единственный продукт, который стоит почти столько же, сколько и в других украинских супермаркетах - это хлеб. Нарезной батон стоит 25 гривен, а горчичный батон - 24 гривны.

У жителей Мариуполя, которые так и не смогли выехать из города, скорее всего денег на большинство этих продуктов нет. И в городе появились ловушки на голубей.

Такие ловушки сфотографировали в районе 17 рынка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Мариуполе огромные проблемы с водой.

А также мы писали, что в Мариуполь российские оккупанты пригнали автобусы из прошлого века.

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Мариуполь