В Мариуполе оккупанты издеваются над людьми горячим душем в самую жару (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики цинично продолжают издеваться над людьми. Они предлагают местным жителям принять горячий душ в самую жару.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
Ни для кого не секрет, что в городе сейчас большая проблема с водой. Помыться невозможно, питьевой воды - дефицит. Оккупанты установили возле ТЦ "Метро" мобильные душевые. Беда в том, что помыться можно там только с 11 до 16.00, то есть в самую жару.
Смотрите на видео, как все происходит.
Российская оккупационная власть начинает закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В городе распространяется холера.
Россия выбрала самый циничный вариант борьбы с эпидемией, заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть и "кто выживет, тот выживет".
Гуманитарная ситуация становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблема с едой. Оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.
Читайте также, что появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб.
Также оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя, цинизм поражает.