В Мариуполе детей-диабетиков задарили сладостями: "лучше бы инсулин вовремя закупили"

В Мариуполе местная власть презентовала детям с диабетом сладкие подарки ко Дню защиты детей. Родители шокированы и высказывают свое возмущение из-за ситуации.

Почему так произошло и что ответили чиновники - читайте ниже в нашем материале.

Проблему вынесла на-гора мама одного из таких детей в Facebook.

"Городской совет вот такие подарки делает детям-диабетикам к дню защиты детей! Лучше бы инсулин вовремя закупили! И полоски с иглами выдали!" - говорится в сообщении.

В наборе: фруктовый сок, вафли, бисквиты, мармелад и круассаны.

Фото: В Мариуполе ребенку с диабетом сделали сладкий подарок (facebook.com/alenkadomasheva)

Позже появился комментарий директора департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета Ирины Коробки, пишут местные СМИ. Чиновник объяснила, что такие подарки (их было 1400 штук) выдали детям льготных категорий. При этом для диабетиков предусмотрены сладости на фруктозе.

Она допустила, что ребенок, которому дали такой подарок, мог не состоять на учете как диабетик. Ситуацию чиновник пообещала исправить.

"У нас для детей с диабетом предусмотрены подарки со сладостями на фруктозе. Возможно, информацией, о том, что сын заявительницы страдает сахарным диабетом, мы не владели - были внесены не все данные о ребенке. Но мы исправим ситуацию - выдадим подарок этому ребенку с фруктозой", - заверила Ирина Коробка.

Что касается поставок инсулина, на которые посетовала мама ребенка, директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель заявил, что они приходят по государственной программе, и местные власти ситуацию изменить никак не могут.