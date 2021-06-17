У Маріуполі дітей-діабетиків задарували солодощами: "краще б інсулін вчасно закупили"

У Маріуполі місцева влада презентувала дітям з діабетом солодкі подарунки до Дня захисту дітей. Батьки шоковані і висловлюють своє обурення через ситуацію.

Чому так сталося і що відповіли чиновники - читайте нижче в нашому матеріалі.

Проблему винесла на-гора мама одного з таких дітей у Facebook.

"Міська рада ось такі подарунки робить дітям-діабетикам до Дня захисту дітей! Краще б інсулін вчасно закупили! І смужки з голками видали!"- йдеться в повідомленні.

У наборі: фруктовий сік, вафлі, бісквіти, мармелад і круасани.

Фото: у Маріуполі дитині з діабетом зробили солодкий подарунок (facebook.com/alenkadomasheva)

Пізніше з'явився коментар директора Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради Ірини Коробки, пишуть місцеві ЗМІ. Чиновник пояснила, що такі подарунки (їх було 1400 штук) видали дітям пільгових категорій. При цьому для діабетиків передбачені солодощі на фруктозі.

Вона допустила, що дитина, якій дали такий подарунок, могла не перебувати на обліку як діабетик. Ситуацію чиновник пообіцяла виправити.

"У нас для дітей з діабетом передбачені подарунки з солодощами на фруктозі. Можливо, інформацією, про те, що син заявниці страждає на цукровий діабет, ми не володіли - були внесені не всі дані про дитину. Але ми виправимо ситуацію - видамо подарунок цій дитині з фруктозою", - запевнила Ірина Коробка.

Що стосується поставок інсуліну, на які поскаржилася мама дитини, директор Департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель заявив, що вони приходять за державною програмою, і місцева влада ситуацію змінити ніяк не може.