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Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото)

Маріуполь, П'ятниця 23 лютого 2024 12:01
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Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото) Маріуполь потопає у смітті (фото: Маріупольська міська рада)
Автор: Василина Копитко

Жителі окупованого Маріуполя масово скаржаться на збільшення кількості стихійних сміттєзвалищ - комунальники місто не прибирають, купи сміття лежать просто на вулицях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Як зараз виглядає окупований Маріуполь

"У місті продовжують зʼявлятися і збільшуватися стихійні сміттєзвалища. У різних районах немає достатньої кількості сміттєбаків, а комунальні служби не прибирають вулиці та двори", - кажуть у міськраді.

Зокрема, по проспекту Перемоги, 105, збільшується кількість сміття прямо біля багатоповерхового будинку. Жителі скаржаться, але служби не реагують на це.

Також жителі 232-го кварталу у Кальміуському районі міста зняли відео, на якому показали дитячий майданчик, що засипаний сміттям, розбитим склом.

"Подивіться на цей жах, на якому гуляють діти, на розбитому від бойових дій майданчику - скло, сміття. Нікому немає до цього діла!" - скаржаться місцеві.

Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото)Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото)Комунальники не прибирають місто (фото: Маріупольська міська рада)

Мікрорайон "Черьомушки" також потопає у смітті. Містяни неодноразово звертались до окупаційної влади із проханням встановити контейнери, але їх проігнорували.

"Де сміттєві контейнери? Що ви там рахуєте та ділите? Поверніть на район сміттєві баки!" - пишуть жителі у місцевих пабліках.

Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото)Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото)Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото)Маріуполь потопає у смітті (фото: Маріупольська міська рада)

Читайте також про те, що Маріуполь заливає каналізацією, а окупанти нічого з тим не роблять.

Раніше ми писали про те, що в Маріуполі окупанти знищують цінну мозаїку.

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