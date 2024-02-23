Маріуполь перетворили на смітник. Місцеві скаржаться на збільшення стихійних звалищ (фото)

Жителі окупованого Маріуполя масово скаржаться на збільшення кількості стихійних сміттєзвалищ - комунальники місто не прибирають, купи сміття лежать просто на вулицях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram .

Як зараз виглядає окупований Маріуполь

"У місті продовжують зʼявлятися і збільшуватися стихійні сміттєзвалища. У різних районах немає достатньої кількості сміттєбаків, а комунальні служби не прибирають вулиці та двори", - кажуть у міськраді.

Зокрема, по проспекту Перемоги, 105, збільшується кількість сміття прямо біля багатоповерхового будинку. Жителі скаржаться, але служби не реагують на це.

Також жителі 232-го кварталу у Кальміуському районі міста зняли відео, на якому показали дитячий майданчик, що засипаний сміттям, розбитим склом.

"Подивіться на цей жах, на якому гуляють діти, на розбитому від бойових дій майданчику - скло, сміття. Нікому немає до цього діла!" - скаржаться місцеві.

Комунальники не прибирають місто (фото: Маріупольська міська рада)

Мікрорайон "Черьомушки" також потопає у смітті. Містяни неодноразово звертались до окупаційної влади із проханням встановити контейнери, але їх проігнорували.

"Де сміттєві контейнери? Що ви там рахуєте та ділите? Поверніть на район сміттєві баки!" - пишуть жителі у місцевих пабліках.

Маріуполь потопає у смітті (фото: Маріупольська міська рада)