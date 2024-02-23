Мариуполь превратили в помойку. Местные жалуются на увеличение стихийных свалок (фото)

Жители оккупированного Мариуполя массово жалуются на увеличение количества стихийных свалок - коммунальщики город не убирают, кучи мусора лежат прямо на улицах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram .

Как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь

"В городе продолжают появляться и увеличиваться стихийные свалки. В разных районах нет достаточного количества мусорных баков, а коммунальные службы не убирают улицы и дворы", - говорят в горсовете.

В частности, по проспекту Победы, 105, увеличивается количество мусора прямо возле многоэтажного дома. Жители жалуются, но службы не реагируют на это.

Также жители 232-го квартала в Кальмиусском районе города сняли видео, на котором показали детскую площадку, засыпанную мусором, разбитым стеклом.

"Посмотрите на этот ужас, на котором гуляют дети, на разбитой от боевых действий площадке - стекло, мусор. Никому нет до этого дела!" - жалуются местные.

Коммунальщики не убирают город (фото: Мариупольский городской совет)

Микрорайон "Черемушки" также утопает в мусоре. Горожане неоднократно обращались к оккупационным властям с просьбой установить контейнеры, но их проигнорировали.

"Где мусорные контейнеры? Что вы там считаете и делите? Поверните на район мусорные баки!" - пишут жители в местных пабликах.

Мариуполь утопает в мусоре (фото: Мариупольский городской совет)