У Маріуполь незаконно приїхали блогери з Китаю та співали російські пісні: у МЗС відреагували (відео)

На відео оперна співачка Ван-Фан з Китаю стоїть посеред розбитого Драмтеатру та виконує "Катюшу".

Крім того, за інформацією українського МЗС до міста прибули й китайські блогерки. Такі дії є повністю незаконними.

Україна поважає територіальну цілісність Китаю й очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. МЗС України ініціює заборону в'їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів", - відреагував речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Тим часом колаборанти почали мріяти про розвиток туризму з Китаєм. Зокрема, так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов висловив сподівання, що китайські туристи будуть приїжджати, аби побачити всі багатство пів острова.

Однак він не зазначив, що дії РФ значно похитнули флору та фауну Криму.

Колаборанти плекають надію про дипломатичні стосунки з цивілізованим світом (скриншот: Styler)