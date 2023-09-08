UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполь незаконно приїхали блогери з Китаю та співали російські пісні: у МЗС відреагували (відео)

Китайські блогери приїхали в Маріуполь (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

До тимчасово окупованого Маріуполя незаконно приїхали блогери з Китаю. Вони відвідали знищений росіянами Драмтеатр, де китайська оперна співачка виконала російську пісню "Катюша".

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

На відео оперна співачка Ван-Фан з Китаю стоїть посеред розбитого Драмтеатру та виконує "Катюшу". 

Крім того, за інформацією українського МЗС до міста прибули й китайські блогерки. Такі дії є повністю незаконними.

 

 

Україна поважає територіальну цілісність Китаю й очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. МЗС України ініціює заборону в'їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів", - відреагував речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Тим часом колаборанти почали мріяти про розвиток туризму з Китаєм. Зокрема, так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов висловив сподівання, що китайські туристи будуть приїжджати, аби побачити всі багатство пів острова.

Однак він не зазначив, що дії РФ значно похитнули флору та фауну Криму.

Колаборанти плекають надію про дипломатичні стосунки з цивілізованим світом (скриншот: Styler)

Раніше ми розповідали, як росіяни знищили унікальну мозаїку в Маріуполі.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольКитай