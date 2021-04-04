Марина Порошенко: творческое сообщество должно поддержать Украинский культурный фонд

По ее словам, во время создания Украинского культурного фонда в основу его деятельности были заложены прозрачные европейские принципы стимулирования и поддержки творческих людей для реализации современных культурных проектов.

"Сейчас власть рассматривает УКФ как бизнес-проект... Поэтому против руководства фонда и началась грязная политическая пиар-кампания. Поэтому и давит на него Министерство культуры", - подчеркнула Марина Порошенко.

По мнению политика, если давление власти не прекратится, то это может привести к прекращению деятельности УКФ, который "за три года много сделал для возрождения культуры в Украине".

Поэтому, по словам Порошенко, единственный выход для спасения Украинского культурного фонда - "объединение всего творческого сообщества для его поддержки".