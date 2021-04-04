Марина Порошенко: творческое сообщество должно поддержать Украинский культурный фонд

Сложная ситуация, которая возникла вокруг переизбрания исполнительного директора Украинского культурного фонда, связана с тем, что Министерство культуры и информационной политики стремится таким образом "повлиять на механизм распределения государственных средств и контролировать денежные потоки".
Об этом в интервью "Фактам" заявила экс-председатель наблюдательного совета УКФ, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики (партия "Европейская солидарность"), Марина Порошенко.
По ее словам, во время создания Украинского культурного фонда в основу его деятельности были заложены прозрачные европейские принципы стимулирования и поддержки творческих людей для реализации современных культурных проектов.
"Сейчас власть рассматривает УКФ как бизнес-проект... Поэтому против руководства фонда и началась грязная политическая пиар-кампания. Поэтому и давит на него Министерство культуры", - подчеркнула Марина Порошенко.
По мнению политика, если давление власти не прекратится, то это может привести к прекращению деятельности УКФ, который "за три года много сделал для возрождения культуры в Украине".
Поэтому, по словам Порошенко, единственный выход для спасения Украинского культурного фонда - "объединение всего творческого сообщества для его поддержки".
Напомним, 9 февраля 2021 года был объявлен конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда.
24 марта наблюдательный совет УКФ принял решение о проведении повторного конкурса на должность исполнительного директора.
31 марта Министерство культуры и информационной политики своим приказом назначило и.о. исполнительного директора УКФ Ирину Осадчую.
Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в государстве, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.