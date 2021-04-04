Марина Порошенко: творча спільнота має підтримати Український культурний фонд

За її словами, під час створення Українського культурного фонду в основу його діяльності було закладено прозорі європейські принципи стимулювання та підтримки творчих людей для реалізації сучасних культурних проектів.

"Зараз влада розглядає УКФ як бізнес-проект… Тому проти керівництва фонду і розпочалася брудна політична піар-кампанія. Тому і тисне на нього Міністерство культури", - наголосила Марина Порошенко.

На думку політика, якщо тиск влади не припиниться, то це може призвести до припинення діяльності УКФ, який "за три роки багато зробив для відродження культури в Україні".

Тому, за словами Порошенко, єдиний вихід для порятунку Українського культурного фонду - "об’єднання всього творчого співтовариства для його підтримки".