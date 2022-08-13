В Мариинском дворце наградили детей-спасателей, которые приближают победу: подвиги юных героев

Церемония чествования юных храбрецов "Дети-спасатели - герои войны" состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце при участии главы государства, топ-чиновников, известных артистов, волонтеров, спасателей.

Саму же акцию проводила ГСЧС, и состоялась она впервые - в День молодежи.

"Участники акции - юные украинцы, которые совершили подвиг спасателя во время полномасштабного российского вторжения", - говорится в сообщении.

Маленьким героям вручали ценные подарки и комплекты формы спасателя.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил юных украинцев за их мужество и стойкость, а также родных детей, воспитавших их смелыми и ответственными гражданами.

В Мариинском дворце награждали юных героев войны (фото: president.gov.ua)

В ОПУ также рассказали подробнее о самих маленьких мужественных спасателях.

Десятилетний Максим Бровченко из Бердянска, который имеет нарушение аутичного спектра, с началом полномасштабных военных действий вместе с семьей оказался в оккупации, и только в апреле его семья смогла выбраться. Под контролем врачей в состоянии медикаментозного сна Максим с мамой добрался до Запорожья. Там они проживают и сегодня.

"Максим рисует "космические" картины. В его творческом наследии - более ста работ, часть из которых сейчас в Киеве, а подавляющее большинство - на оккупированной малой родине. Одну из своих картин юный художник продал за 10 тыс. грн, а заработанные средства перечислил военным. Во время церемонии Максим Бровченко подарил свою работу Елене Зеленской", - говорится в публикации.

14-летний Саша Гуцал из Бучи вместе с семьей пережил оккупацию города. Семья укрывалась в подвале, и мальчик каждый день, рискуя собственной жизнью, под обстрелами пробирался мимо засады врага, чтобы найти еду и накормить младших детей. В апреле вся семья эвакуировалась в Винницкую область.

Лауреатом стала также семилетняя Иринка Васильева из Ровно. Отец девочки Александр Васильев служил в 14-й механизированной бригаде ВСУ и погиб во время выполнения служебного задания 27 марта в селе Благодатное под Николаевом.

"Иринка потеряла на войне и своего дядю. Несмотря на это, она твердо решила продолжить дело папы и защищать Украину. Девочка делает веночки и успела собрать более 7 тыс. евро. За эти средства уже приобрели два тепловизора и два автомобиля, которые будут отправлены на фронт. Сейчас продолжаются поиски третьего автомобиля", - рассказали в ОПУ.

Акция "Дети-спасатели - герои войны" состоялась в Мариинском дворце (фото: president.gov.ua)

Семилетний Егор Шемет из Черниговской области со своим братом и двумя сестрами живет вместе с бабушкой-опекуншей. В результате боевых действий их дом был частично поврежден, но семья до сих пор в нем проживает. С деревянным автоматом в руках мальчик охраняет разрушенную улицу, где после оккупации уцелели всего три дома.

После освобождения села Егор помогает пиротехникам - сообщает, где остались подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Парень мечтает стать сапером, еще хочет вылечить своего старшего брата и отремонтировать дом.

12-летний Глеб Бондаренко из Харькова, находясь на детской площадке во время вражеского обстрела города кассетными бомбами, закрыл младшего парнишку, чем спас ему жизнь. Сам Глеб был ранен в правое плечо, правое легкое, предсердие. Сейчас он вместе с мамой находится на лечении в детском хирургическом отделении клиники "Шарите" в Берлине.

15-летний Андрей Покрас из села Колонщина в Бучанском районе под Киевом с 24 февраля по 6 марта с семьей оставался дома и каждый день вместе с отцом, используя дрон, помогал военным с ТРО корректировать огонь по вражеским позициям.

"Результат его работы - сожженная колонна из полусотни единиц российской техники, которая двигалась на Киев. В начале марта Андрей с мамой и сестрой уехал в Польшу, где закончил учебу. 1 июня вернулся в Украину. Сейчас находится в лагере в Карпатах", - рассказали в Офисе президента.

В Мариинском дворце награждали юных спасателей и героев войны (фото: president.gov.ua)

Семилетний Давид Понуляк из Запорожья занимается казацким боевым искусством "Спас". Его мама Елена Шевчук - журналист, детская писательница и глава общественной организации "Запорожские берегини". Мальчик с мамой оказывают помощь раненым в Запорожском военном госпитале вместе. Давид общается с защитниками, поет им песни, читает стихи. Также он плетет сетки.

После обмена пленными, когда украинских военных, в том числе с ампутированными конечностями, привезли в госпиталь, маленький Давид сделал ангелов и раздавал защитникам, чтобы их поддержать.

16-летний Даниил Сергеев - ученик 10 класса Мариупольской школы № 47. Его мама Анна Сергеева - военная, а отец Вадим до войны работал на ММК "Азовсталь". После начала военных действий в Мариуполе Даниил вместе с сестрой и отцом оставался в городе. Парень помогал тушить пожары, возникавшие в результате вражеских обстрелов в домах, где находились люди.

На развалинах разбитых магазинов мальчик искал продовольствие, готовил вместе со взрослыми еду на костре и кормил людей постарше, помогал больным и пожилым людям, которые не могли самостоятельно передвигаться в подвалы, прятал погибших во дворе. Во время постоянных обстрелов почти каждый день добирался до колодца в центре Мариуполя, где велись активные боевые действия, и приносил людям в подвал питьевую воду.

"10 апреля, воспользовавшись непродолжительным прекращением огня, семья через Запорожье выехала в Ивано-Франковск, где проживает сейчас. Даниил хочет учиться в Национальной академии внутренних дел Украины, мечтает быть полицейским", - передали в ОПУ.

Юные украинские герои войны получали подарки в Мариинском дворце (фото: president.gov.ua)