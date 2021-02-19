Маричка Падалко взбудоражила постом об отравлении подростков: что вы думаете об этом?

"У меня третий день не выходят из головы истории с детьми, которые глотают таблетки. Сегодня уже пятый ребенок, на этот раз в Киеве, попал в больницу из-за отравления выпитыми лекарствами. По версии полиции, к этому провоцируют челленджи в соцсетях. Однако, мы ни одного такого не видели. Может, вы видели?" – написала телеведущая.

Она перечислила данные об отравлениях, которые известны на данный момент и отметила, что вопросов по этим историям больше, чем ответов.

"Могли ли продавать детям лекарства? Да, могли. Никакой закон это провизору не запрещает в Украине. Как и в европейских странах. Но большое отличие в том, что за границей купить без рецепта можно очень ограниченный список лекарств. Попытки ввести что-то подобное в Украине и реакцию на это, думаю, вы знаете", - пишет Падалко.

Она добавила, что отстранение директора лицея в Боярке вызвало большое обсуждение. Против нее не выдвинули никаких обвинений, но могут, так как сразу несколько законов предусматривают ответственность учебного заведения за ребенка во время учебного процесса.

"Что вы думаете об этом? Можно ли в Ваших школах выходить на улицу во время перерыва? В школе моих детей можно. Но, если ребенок не появился на уроке вовремя, то его сразу ищут и звонят родителям. Могут ли учителя проконтролировать детей в туалете? Вопросов больше, чем ответов", - резюмировала телеведущая.

В комментариях к посту Марички Падалко пользователи развернули большую дискуссию и многие задаются подобными вопросами.