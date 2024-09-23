Марічка Падалко висловилася про бажання виїхати за кордон

Чи хотіла Падалко виїхати з України

Зі слів знаменитості, у неї жодного разу не було такого бажання. Відповідь на запитання, де їй подобається більше жити - за кордоном чи в України, Марічка дала собі дуже давно, коли за сімейними обставинами тривалий час перебувала в Європі.

"Зараз у мене не було ніяких ілюзій. Тому якщо ми з чоловіком і сперечалися щодо поїздки за кордон, то це стосувалося прорахунку кроків наперед, якщо б я змушена була виїхати з Києва у разі загрози", - поділилася телеведуча.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Планів у мене не було, але чоловік наполіг, і в кінці 2022 року, коли почалися обстріли інфраструктури, мої дівчата поїхали в Прагу, де пробули більше року, а згодом повернулися додому", - додала вона.

Коли ж у Падалко поцікавилися, чи планує її подруга Лідія Таран, яка після початку великої війни виїхала до Франції, повертатися в Україну, відповіла лаконічно: "Ми часто спілкуємось, а про плани краще розпитувати саму Ліду".

Марічка Падалко і Лідія Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)