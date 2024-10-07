Марічка Падалко відверто розповіла, як допомогла рідним відомого актора

"Це така цікава історія", - зазначила Падалко з посмішкою.

Далі вона розповіла, що вже з преси дізналася, що то була родина актора.

"Те, що це родина Ярослава, я дізналася з преси, яка цитувала інтерв'ю з тобою (Аліною Доротюк - ред.). Я не знала, що це родина Ярослава, він мені про це ніколи не говорив", - наголосила знаменитість.

Навіть пресслужба каналу передрукувала цю новину, не взявши у ведучої жодних коментарів.

"Я їм дзвоню і кажу, а чого ви мене не запитали: "Чи це правда?" А вони такі кажуть: "Це ж така хороша новина, ти допомогла родині Ярослава Шахторіна. "Я просто не знала", - розповіла Падалко.

Далі вона докладніше описала ситуацію: її батьки та діти перші півроку після початку повномасштабного вторгнення були у Жовкві, в евакуації.

Тому ведуча була підписана на телеграм-канал "Жовква - переселенці". Потім вона відправила доньок та батьків до Чехії, і квартира залишилася порожньою.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"І я зрозуміла, що квартира буде порожня. А в такому містечку мати порожню квартиру в такий час - це якась неправильна річ. Потім я побачила таку пані Марину в цьому чаті, яка шукала квартиру. Я так розумію, вона жила десь в школі. А тоді вже вирішили, що до шкіл мають повернутися діти, і тоді переселенцям сказали "до побачення", - згадала Марічка Падалко.

Потім телеведуча написала цій жінці, розпитала, звідки сім'я. Коли вона дізналася, що вони з Нікополя, а батько боронить Україну на фронті, то вирішила, що це ідеальна родина.

Також вона зазначила, що не багато спілкувалася з цією жінкою, але незабаром дізналася, що вона вже почала ремонтувати під'їзд у будинку.

"Я зрозуміла, що це людина робітничої професії. Вона відразу ж почала ремонтувати під'їзд, штукатурити, наводити лад. І я зрозуміла, що мені дуже приємно, що в мене вдома живуть такі люди", - підсумувала Падалко.

Потім вона була в місті проїздом і зайшла познайомитися. На той момент родина перевезла з Нікополя та своїх батьків. А вже з інтерв'ю Марічка дізналася, що це батьки і дідусь та бабуся актора.

На відео цей момент можна переглянути з 01:31:41.

Що відомо про родину Шахторіна

Як відомо, український актор Ярослав Шахторін, який зіграв роль медбрата Максима у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", родом із Нікополя.

Актор у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну його бабуся та дідусь залишалися в цьому місті, яке постійно обстрілювали, і не хотіли виїжджати, як і багато інших представників старшого покоління. Однак згодом матері актора вдалося вивезти їх, а квартиру, щоб поселити переселенців, виділила відома телеведуча Марічка Падалко.

Сім'я артиста проживає там вже понад 1,5 роки.

Ярослав Шахторін, Таїсія Хвостова та Аліна Доротюк (фото: instagram.com/yaroslav_scha)