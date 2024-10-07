Марічка Падалко розповіла, ким був її перший чоловік і чому залишила йому все майно

Зі слів зірки "плюсів", зі своїм майбутнім першим чоловіком, ім'я якого вона досі тримає у секреті, вони навчалися в одній школі.

"Був конкурс краси… Він був десятикласник, головою журі. Ось так ми і познайомилися", - розповіла Падалко.

Хлопець був із заможної родини. У 90-ті роки його батько став власником банку.

Одружилася пара, коли Марічці було 22 роки, а її обранцю - 23.

Телеведуча каже, що вони багато разом пройшли, однак з часом вона зрозуміла, що "не завжди з ідеальним чоловіком ідеально жити".

"Бо він дуже хороший був чоловік. Мені не вистачало драйву, пасіонарності. Ну тобто все, що мені не вистачало, я знайшла в Єгорі", - зізналася Падалко.

Марічка Падалко з Єгором Соболєвим (фото: instagram.com/marichkapadalko)

15-річний шлюб Марічка розірвала заради Єгора Соболєва, який наразі захищає Україну, а до цього був журналістом, депутатом і програмістом.

На момент знайомства з телеведучою він був також одружений і виховував доньку.

Про те, що ведуча 1+1 закохалася в іншого, вона так і не зважилася повідомити обранцю.

"Я дуже вдячна своєму першому чоловіку, що він мене не мучив цими запитання. Він все бачив. Ми нормально розійшлися. Ніякого не було розподілу майна чи чогось. На нього було записано більше, ніж він заробив", - поділилася Марічка.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Я пам'ятаю, ми прийшли до нотаріуса. Я зразу все підписала і я досі пам'ятаю, якими очима на мене та жіночка дивилася, типу: "Дівчина, що ти робиш взагалі". Мені було тоді байдуже. Я хотіла все почати спочатку", - пригадала вона.

Її майбутній другий чоловік Соболєв також вважав, що варто залишити майно колишньому.

Втім, у дорослому віці, зізналася Падалко, вона вчинила б інакше.

На запитання Доротюк, чи підтримують вони з першим чоловіком зв'язок, каже, що обидва вітають один одного з днем народження.

"Мені здається, що життя його винагородило як і всіх нас, тому що він створив родину, в якій є діти. У нас не було всі ці роки дітей. У нього є двоє прекрасних дітей, у нас троє, тому я сподіваюсь, що, можливо, воно так і мало статись", - підсумувала знаменитість.

Зазначимо, що Марічці Падалко 48 років. Вона одружена з Єгором Соболєвим з 2010 року. У пари троє дітей - син Михайло та дочки Катерина та Марія. Соболєв також має дочку Алісу від попередніх стосунків.

З перших днів повномасштабної війни він перебував у теробороні Ірпеня та брав участь у зачистці міста після його звільнення від російських окупантів, а пізніше поповнив лави ЗСУ.