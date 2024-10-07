Маричка Падалко рассказала, кем был ее первый муж и почему оставила ему все имущество

По словам звезды «плюсов», со своим будущим первым мужем, имя которого она до сих пор держит в секрете, они учились в одной школе.

"Был конкурс красоты... Он был десятиклассник, председателем жюри. Вот так мы и познакомились", - рассказала Падалко.

Парень был из состоятельной семьи. В 90-е годы его отец стал владельцем банка.

Поженилась пара, когда Маричке было 22 года, а ее избраннику - 23.

Телеведущая говорит, что они много вместе прошли, однако со временем она поняла, что "не всегда с идеальным мужчиной идеально жить".

"Потому что он очень хороший был мужчина. Мне не хватало драйва, пассионарности. Ну то есть все, что мне не хватало, я нашла в Егоре", - призналась Падалко.

Маричка Падалко с Егором Соболевым (фото: instagram.com/marichkapadalko)

15-летний брак Маричка разорвала ради Егора Соболева, который сейчас защищает Украину, а до этого был журналистом, депутатом и программистом.

На момент знакомства с телеведущей он был также женат и воспитывал дочь.

О том, что ведущая 1+1 влюбилась в другого, она так и не решилась сообщить избраннику.

"Я очень благодарна своему первому мужу, что он меня не мучил этими вопросами. Он все видел. Мы нормально разошлись. Никакого не было раздела имущества или чего-то. На него было записано больше, чем он заработал", - поделилась Маричка.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Я помню, мы пришли к нотариусу. Я сразу все подписала и я до сих пор помню, какими глазами на меня и женщина смотрела, типа: "Девушка, что ты делаешь вообще». Мне было тогда безразлично. Я хотела все начать сначала", - вспомнила она.

Ее будущий второй муж Соболев также считал, что стоит оставить имущество бывшему.

Впрочем, во взрослом возрасте, призналась Падалко, она поступила бы иначе.

На вопрос Доротюк, поддерживают ли они с первым мужем связь, говорит, что оба поздравляют друг друга с днем рождения.

"Мне кажется, что жизнь его вознаградила как и всех нас, потому что он создал семью, в которой есть дети. У нас не было все эти годы детей. У него есть двое прекрасных детей, у нас трое, поэтому я надеюсь, что, возможно, оно так и должно было случиться", - подытожила знаменитость.

Отметим, что Маричке Падалко 48 лет. Она замужем за Егором Соболевым с 2010 года. У пары трое детей - сын Михаил и дочери Екатерина и Мария. Соболев также имеет дочь Алису от предыдущих отношений.

С первых дней полномасштабной войны он находился в теробороне Ирпеня и участвовал в зачистке города после его освобождения от российских оккупантов, а позже пополнил ряды ВСУ.