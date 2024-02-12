Марго Роббі показала, як носити вінтажну сукню (фото)

Марго Роббі вийшла на публіку у вінтажній сукні

Марго Роббі одягла корсетну сукню з драпірованим сріблом та рожевим кришталем на 13-ту щорічну премію AACTA в Австралії.

Саме ця сукня змогла пригорнути до себе багато уваги, адже вона виблискує так, що її неможливо не помітити здалеку.

Сукня була створена завдяки вінтажній сукні від Cocotte під назвою "Піратська наречена" у срібному кришталі від Swarovski. Така сукня вперше була вперше була помічена на злітній смузі в колекції Vivienne Westwood весна-літо 1998 року під назвою "Прив'язаний".

Марго Роббі у вінтажній сукні (фото: instagram.com/viviennewestwood)

Не дарма кажуть, що "Все нове - це гарно забуте старе". Як бачимо, стиль Марго є тому підтвердженням, оскільки відшукати такий скарб - це дійсно велика робота.

Акторку вважають однією з головних модниць в Голлівуді та щоразу на світських заходах вона цей статус виправдовує. Особливо, після фільму “Барбі” Марго стала дуже часто одягати вечірні сукні та яскраві костюми, які привертають увагу.

Акторка сама по собі є досить яскравою, а її любов до суконь та цікавих образів лише підкреслює цю індивідуальність Роббі.

Дуже цікаво, що зараз зірки доволі часто втілюють у життя образи з минулих століть, адже тренди повертаються та сяють по-новому.

Марго Роббі у сукні з минулого століття (фото: instagram.com/andrewmukamal)