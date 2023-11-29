"Маніпулює людьми і потім викидає". Відома психолог розбиває сім’ї українців: деталі скандалу

В редакцію РБК-Україна звернулося кілька клієнтів психолога Анни Принц, які, за їх словами, постраждали від її практики: замість терапії вони отримали у відповідь сильний моральний пресинг, знецінення і формування співзалежних стосунків. Також клієнти скаржаться на порушення етики поведінки психолога з її боку і кажуть, що під час тренінгів мало місце розголошення персональних даних учасників курсу.

РБК-Україна (проект Styler) поговорило з кількома учасниками цієї історії та публікує їхні розповіді. За час підготовки статті редакція неодноразово намагалася зв'язатися із самою Анною Принц та двома її колегами, але не отримали відповідей на питання ні письмово, ні телефоном.

Порушення етики та затягування у персональні стосунки: які претензії психолога

Юлія Чехленко протягом довгого часу мала деякі проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у неї почала відмовляти рука. Помітивши такий тривожний симптом, вона зверталася до багатьох лікарів. Обстеження не виявили органічних патологій, і лікарі сказали, що йдеться скоріш за все про психологічні проблеми. Так вона прийшла до того, щоб звернутися до психолога і пропрацювати проблемні питання.

"Лікарі сказали мені, що проблема полягає саме у психологічному стані. Я звернулася спершу до одного спеціаліста, яка прибрала проблему, але захотіла піти у терапії далі, адже мала проблеми з батьками і з чоловіком. Одного дня на Facebook побачила рекламу: "якщо ти не почуваєшся щасливою, у тебе є бажання, які ти не можеш їх реалізувати, приходь до нас на курс НЛП-практик". Це була рекламу курсу від психологині Анни Принц", - згадує жінка.

Після оформлення заявки вона пройшла НЛП-практику, яка тривала 8 місяців: заняття щомісяця два дні з 8 ранку до 7 вечора. Спершу все йшло до добре. Юлія чула, що Анна Принц - провокативний тренер, яка дозволяє собі трохи більше, ніж інші фахівці, але якихось особливостей спершу помітно не було. Однак на курсі друга тренер, Анна, збирала інформацію про клієнтів, Юлія помітила, що та зібрала про неї все, що можна знати.

"Далі я брала участь вже в іншому тренінгу, ми на 18 днів поїхали в Хорватію. Перед цим на такий самий тренінг їздив мій чоловік. Кожен з нас заплатив за участь у тренінгу по 2500 євро.

І в Хорватії Анна Принц сказала йому: "я зроблю, все щоб Юля не була з тобою". І коли вже я приїхала на тренінг, в той же вечір Анна провела індивідуальне заняття прямо при всіх інших присутніх і казала: "Тобі з твоїм чоловіком потрібно розлучитися". Жоден психолог ні в якому разі не має себе так поводити", - зауважує жінка.

Фото: Анна Принц та її команда проводили тренінги в Україні й за кордоном (надане РБК-Україна)

Через 10 днів потому у самої Юлії зав'язалися відносини з другим тренером, яка теж приймала участь у психологічних сесіях - Анною Йовович.

"Насправді це неприпустимо. У взаємодії психолога та клієнта навіть дружніх стосунків не може бути. А тут - стосунки з тренером і клієнтом, якому проводять терапію. Потім ми почали жити разом. Я була на тренінгах і бачила, як вона розмовляє з людьми, як люди буквально втрачають одне одного. Виявилося, що я сама потрапила у аб'юзивні стосунки. Згодом вона мене зрадила та пішла до іншої дівчини, яку також знайшла на такому іншому тренінгу. Ця дівчина має двох дітей, і її, як і мене, тренер витягла зі звичних родинних стосунків з чоловіком".

Далі Юлія бачила той самий патерн поведінки психологів з іншими клієнтами, яких затягували у персональні стосунки. З Юлею зв'язалася дівчина, яка була з нею у стосунках до неї.

"Розповіла, що у них відбувалося те саме те саме: Аня різала собі вени, погрожувала викинутися з вікна. Дівчинка перебувала з нею у співзалежних стосунках: вона пішла до Анни Йовович від чоловіка і двох діточок. Мені також точно відомо, що сама Анна Принц також почала стосунки з чоловіком, який проходив у неї терапію на Шрі-Ланці. Це категорично неприпустимо для психолога", - каже Юлія.

Фото: Юлія Чехленко з Анною Йовович (надане РБК-Україна)

Головна проблема, каже Юлія, у перевищенні Анною Принц своїх професійних обов'язків.

"Вона не лише робить людей нещасними. Вона їх використовує і потім викидає. Оце для мене найстрашніше", - каже вона.

Сама Юлія вийшла з цієї історії у дуже поганому психологічному стані і зараз займається з фахівцем, який допомагає подолати травму.

"Проблема також в тому, що після подібних випадків багато постраждалих клієнтів розчаровуються у психології в цілому. Люди дуже травмовані, у когось взагалі зламане життя, і вони не хочуть звертатися до фахівців, хоча має місце така величезна проблема", - звертає увагу Юлія.

Що відомо про Анну Принц

На своїй сторінці у LinkedIn Анна Принц описує себе як психолог, провокативний терапевт, тренер НЛП тричі сертифікований на міжнародному рівні. У минулому - тренер з фехтування. На сайті, присвяченому діяльності психологині, пишуть, що Анна Принц має за плечима понад 15 років тренерської діяльності та досвіду практичної психології.

Основний акцент - на роботі з методом НЛП, який було розроблено у 1970-х роках американцями Джоном Гріндером та Річардом Бендлером. Згодом методика отримала багато критики через свою псевдонауковість і недоведену ефективність. НЛП також вважають неетичним методом через те, що в ньому широко використовуються маніпуляції - психологічний вплив, в результаті якого у співрозмовника виникають певні установки, цілі та мотиви, відмінні від тих, які були до цього. Взаємодія з терапевтом і клієнтом іноді може шокувати і мати непередбачувані наслідки на психологічний стан людини.

На одному із сайтів зазначається, що Анна Принц є членом Української спілки психотерапевтів. На прохання РБК-Україна (проект Styler) у цій спілці уточнили, що такого прізвища серед членів організації немає. Водночас пояснили: кожного року учасники сплачують членські внески і беруть участь у заходах спілки. Якщо людина випадає з процесу на три роки, її виключають зі спілки. Вірогідно, Анна Принц мала членство в організації раніше, а згодом воно могло припинитися.

"Коли я розходилася з чоловіком, виявилося, що про цю історію дізналися всі наші знайомі з курсу"

Харків’янка Ярослава цікавиться різними напрямками психотерапії, зокрема тілесноорієнтованої. Проходила різні види навчання з психології й раніше. Їй зокрема цікавий був метод НЛП. Ярослава знайшла в інтернеті інформацію про Анну Принц, подивилася кілька її відео і поїхала на перший ступінь навчання. Коли проходила курс, їй не сподобалися деякі агресивні провокативні методи. Але жінка каже, що в психотерапії в деяких випадках таке трапляється, коли якусь проблему треба вирішити швидко.

"Коли поїхала на другу ступінь, то вже помітила багато неприємних кричущих порушень етики психолога. Мало місце повне порушення конфіденційності: всі історії клієнтів були розказані, переказані, всіх їх детально обговорювали. Повністю з вказуванням імен. З моєю подругою був неприємний випадок: обговорювали її чоловіка, який до неї був на тренінгу. Розповідали в деталях всю персональну історію. Також були різні інші підколки в мою адресу", - скаржиться жінка.

Також під час тренінгів мала місце історія знецінення.

"Я сама психолог, я знаю, які можуть бути провокативні методи, але вони все одно мають залишатися в рамках пристойності, тактовності. А тут - очевидне перевищення. Адже на курсі дуже жорстко проходилися по важких і болючих моментах. Коли я розходилася з чоловіком, виявилося, що про цю історію дізналися всі наші знайомі з курсу. Але ні, я ні мій чоловік, не говорили про це нікому ні слова. Чоловік запевнив, що розкрив цю інформацію тільки Анні Принц. Виявилося, що вона ділилася цим в рамках курсу", - згадує вона.

Фото: Ярослава на виїзному тренінгу (надане РБК-Україна)

Аналогічні історії Ярослава чула й про попередніх учасників.

"Історії розповідали не завуальовано. Це мені було більше схоже на балаган, а не на психологічний тренінг. Або базар, де продають картоплю і заодне спілкуються. Але точно не на кваліфіковані курси для психологів, де підвищують кваліфікацію. Вважаю це суворим порушенням етики", - додає вона.

Крім того, Ярославі говорили на тренінгах, що її дипломи психолога нічого не значать. Хоча у її помічниці, Анни Йовович, диплому психолога також немає.

"По-перше, в такій роботі мають бути кордони. По-друге, мають бути певні цінності. А позиція знецінення в терапії недопустима. Психолог - це підтримуюча професія, він має бути за одне з клієнтом, має будувати поведінку в рамках допомоги. А я виходила з заняття і відчувала себе, що я взагалі ніхто і звати мене ніяк. Також це категорично неприпустимо - заводити романтичні стосунки з учасниками групи. Особливо в моменти, коли людина вразлива і відкриває душу. Це маніпулятивні методики", - говорить вона.

Ще одна клієнтка Анни Принц, Наталія Славінська, думала про похід до психолога через родинні проблеми з чоловіком: справа дійшла до розлучення. Як і попередні клієнти, послуги Анни Принц вона знайшла через рекламу в соцмережах. Спочатку вона взяла одну індивідуальну сесію онлайн, а потім вирішила піти на групові курси на майстерський курс, який давав випускникам можливість самому проводити НЛП-практики.

Під час курсу, який проходив в іншій країні, Наталія була вражена маніпулятивними методами, які використовувалися на заняття.

"Ми сиділи на березі моря, і Анні треба було вивести учасників на емоції. Мені при інших людях розкритися важко. І тут Анна Принц заявила, що я у цьому житті ніхто, що я нічого не добилася, що я себе всім чоловікам пропоную, а мене ніхто не хоче. Я заплакала, підійшла і запитала, навіщо вона таке каже. Отримала відповідь від помічниці Анни: "Навіщо ти сприймаєш це близько до серця, в цьому нічого такого немає, вона просто пробує тебе вивести з цього тривожного стану", - розповідає співрозмовниця.

Під час подібних занять, по-перше, фахівці мають дотримуватися конфіденційності.

Фото: На заняттях мало місце розголошення персональних даних клієнтів, кажуть учасники тренінгів (надане РБК-Україна)

"Анна багато розповідала про учасників попередніх груп буквально все. Хто з ким спав, хто як виглядає. Це було дуже неприємно, особливо розуміючи, що якщо про попередніх учасників так розповідають, то і про тебе також можуть розповідати на наступному курсі. Я б не рекомендувала ходити до такого фахівця. Коли вам пропонують "таблетку" від вирішення проблем, та ще й принижують. Якщо брати мій досвід, то моя особиста проблема вирішилася, але мені було вкрай некомфортно. Якби повернути час назад, то впевнена, що я б до неї точно не зверталася і не витрачала б гроші", - каже жінка.

Представникам Анни Принц РБК-Україна (проект Styler) передало такі запитання:

1. Чи має місце під час групових занять розголошення персональних даних клієнтів? Коли розбираєте ситуацій, чи згадуєте імена клієнтів, і якщо так, то з якою метою?

2. Чи мали Ви або Ваша помічниця персональні романтичні стосунки з кимось з клієнтів?

3. Низка клієнтів скаржаться на персональні образи та підколки з боку тренера під час занять, тоді як психотерапевт має не загострювати проблеми, а бути націленим на її вирішення. Чи спілкувалися ви з будь-ким з клієнтів в манері, яка їх ображає?

Також ми попросили подивитися копії дипломів, які підтверджують професійний досвід Анни. На жодне з цих питань відповіді отримано не було. Подальші спроби зв'язатися з психологинею залишитися без відповіді.