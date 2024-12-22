Манікюр із блискітками на Різдво: яскраві ідеї для святкового образу

Металеві блискітки

Використовуйте металеві блискітки, які мають дуже стильний та актуальний вигляд. Цей манікюр пасуватиме як для вечірки, так і для урочистої вечері. Можна нанести блискітки на весь ніготь або зробити акценти тільки на одному чи кількох нігтях. Актуальні кольори: золотий, сріблястий, бронзовий, мідний.

Блискітки на нігтях (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Святкові малюнки з блискітками

Додайте блискітки на елементи новорічного дизайну, наприклад, сніжинки, ялинки, зірочки або навіть символи року. Це може бути як класичний манікюр з деталями, так і більш складні малюнки.

Манікюр з малюнками на Новий рік (фото: instagram.com/heygreatnails)

Блискучий французький манікюр

Французький манікюр можна зробити більш сучасним і яскравим, додавши блискітки. Замініть класичну білу лінію на золото або срібло, або використовуйте райдужні блискітки, або яскравий кінчик і блискітки.

Френч із блискітками (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/amyytran, instagram.com/heygreatnails)

"Котяче око" з блискітками

Манікюр "котяче око" - це ефектний і загадковий дизайн, який імітує світловий відбиваючий ефект на нігтях, що нагадує погляд кішки. Цей стиль манікюру має популярність завдяки своїм гарним переливам і глибині кольору. Він ідеально підійде як для повсякденного використання, так і для святкових випадків, включно з Новим роком.

Манікюр "котяче око" з блискітками (фото: instagram.com/melanated.mani)

Різні дизайни в одному манікюрі

Ви можете зробити ніжну нюдову основу, а кілька нігтів покрити глітером. У моді френч із блискучими кінчиками різних кольорів, манікюр омбре, дизайн із фольгою або стемпінгом. Також можна додати блискітки на елементи новорічного дизайну, наприклад, сніжинки, ялинки, зірочки або навіть символи року.

Варіант манікюру на Новий рік 2025 (фото: instagram.com/merlin_nails)