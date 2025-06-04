Мандрівник об'їхав весь світ та назвав "дешеві" країни, які спустошують гаманець

Несподівані витрати в "дешевих" країнах

Лука розпочав свою глобальну подорож у 2020 році, маючи за плечима 76 країн і маючи мету - здобути популярність у соцмережах. Через пандемію він був змушений покинути кар’єру циркового артиста й використати останні заощадження на мандри.

Його розповідь - це корисний урок для кожного, хто планує подорож із обмеженим бюджетом. На початку своєї подорожі Лука намагався відвідати ті місця, де можна було максимально зекономити.

Наприклад, у Пакистані вулична їжа була дійсно дешева, однак знайти комфортне житло виявилося складно. Щоб отримати гідні умови, доводилося платити за готель значно більше, ніж очікував.

Схожа ситуація повторилась і в ряді африканських країн. У Південному Судані вартість готелю в столиці Джубі перевищувала 100 доларів за ніч, попри дешеву їжу.

А в Ліберії дістатися від аеропорту до міста можна лише на таксі, що також вимагає витрат. Таким чином, країни, які здавалися бюджетними, нерідко виявлялися фінансовим викликом.

Карибський рай, що спустошує гаманець

Подорожі на Карибські острови також стали для Луки несподівано дорогими. Попри красиві пляжі та атмосферу вечірок, країни на кшталт Барбадосу чи Сент-Люсії коштували надто дорого як для перельоту, так і для перебування.

Особливо проблемним стало харчування - продукти та їжа мали завищені ціни. Лука зізнався, що врешті-решт харчувався бубликами та арахісовим маслом.

Навіть Багами, відомі своїми сноркелінгом та пляжами, не виправдали очікувань щодо якості їжі. Ще одним прикладом невигідного напрямку стала Австралія. Там мандрівник заплатив понад 50 доларів за ніч у хостелі без кухні, а харчування в кафе суттєво вдаряло по кишені.

Найгіршою країною з відвіданих Лука назвав Палау (фото: facebook.com/L.pferdmenges)

Де справді вигідно мандрувати

Попри фінансові труднощі в окремих країнах, Лука назвав і низку місць із чудовим співвідношенням ціни та якості. Серед них -

Мексика

Коста-Рика

Гватемала

Сальвадор

Нікарагуа

Непал

Узбекистан

Казахстан

деякі балканські країни.

Вони пропонують і природну красу, і доброзичливих людей, і приємні ціни. Лука радить завжди заздалегідь перевіряти вартість житла - це може суттєво вплинути на загальний бюджет подорожі.

Особливо варто бути обережним у пікові туристичні сезони, коли ціни злітають удвічі чи навіть утричі. Також важливо враховувати доступність транспорту та харчування. Його головний висновок: справжня економія - це не стільки вибір "дешевої" країни, скільки ретельне планування.