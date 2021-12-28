Мандарины могут быть опасными: как выбрать на рынке качественный продукт

На рынках Украины представлены мандарины разных сортов из многих южных стран. Самые популярные – клементин, но есть еще сацума, миннеолас и многие другие.

Самые сладкие и в них нет косточек – сацума и клементин. Эти виды мандарин хранятся дольше и редко бывают кислыми.

А вот обычный мандарин имеет более светлую кожицу и чаще всего у него кислый привкус или кисло-сладкий.

Чем тяжелее мандарин, тем он сочнее

Когда мандарин срывают с дерева, он сразу же начинает терять свой сок. И его вес, соответственно, начинает уменьшаться.

Если вам взвесили в пакете много мандарин, но общий вес так и не достиг 1-2 кг, то скорее всего фрукт лежит уже давно и в нем почти не осталось нектара.

Возьмите мандарин в руку перед покупкой. Если он тяжелый, то брать стоит. Если совсем легкий, то выбирайте другие цитрусовые.

Обращайте внимание на кожицу

Именно кожица расскажет вам о свежести плода. Она должна быть твердой. Если кожица тоненькая и легко снимается, то это означает, что фрукт уже начал терять свою сочность.

Смотрите на темечко

Место срыва мандарина с дерева должно быть белым и мягким. Если там есть коричневые пятна, то мандарин уже начал подсыхать.

Листья

Если вам повезло покупать мандарины, у которых есть листья и веточки – обратите внимание на их цвет. Сочные, зеленые и мягкие листья говорят о том, что эти фрукты совсем-совсем свежие.