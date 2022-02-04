"Мамы перестали бояться": доктор Комаровский сделал важное заявление о полиомиелите

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Его возбудитель - вирус, против которого нет никаких препаратов. И в последнее время в новостях говорят об очередной вспышке болезни в нашей стране…

Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" рассказал, какие тяжкие последствия влечет за собой это заболевание и в чем очень сильно ошибаются современные мамы.

"Вирус поражает нервную систему и вызывает необратимые параличи. Но распространяется он как кишечная инфекция. Собственно, полиомиелит - это болезнь грязных рук", - пояснил Евгений Комаровский в эфире канала "Украина".

По словам врача-педиатра высшей категории, уникальная способность полиомиелита заключается в том, что человек, который заражен этой болезнью, до появления симптомов примерно в течение 7-10 дней уже способен активно выделять вирус в окружающую среду.

И после начала заболевания может в течение 3-6 недель продолжать его распространять.

"В основном вирус поражает детей до 5 лет. И даже один случай с параличом - уже вспышка. То есть в регионе, где есть больной ребенок, катастрофа с вакцинацией. На один случай развития паралича приходится от 100 до 1000 случаев без паралича", - сказал он.

Поэтому когда в новостях пишут, что в Украине выявлено 5 случаев полиомиелита, это означает, что есть сотни детей, у которых болезнь не диагностирована.

"Многие мамы перестали бояться этого заболевания", - объяснил серьезную ошибку родителей доктор Комаровский.

Он напомнил, что лекарств против полио не существует. Единственной эффективной защитой от болезни является вакцинация!

Симптомы полиомиелита

Инкубационный период после заражения человека полиовирусом длится от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит.

В 70% случаев заболевание имеет бессимптомное течение. Но его носитель представляет опасность для других людей с более слабым иммунитетом.

В 25% случаев полио имеет симптомы, напоминающие грипп (лихорадка, головная боль, тошнота, боль в животе).

Полиовирус вызывает двигательные расстройства: боль в пораженных мышцах, полный паралич, который может развиться за несколько часов.

Осложнения после полиомиелита

Одним из самых тяжелых осложнений является неизлечимый паралич. Он может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо.

Поражение дыхательных мышц часто приводит к смерти.

В случае выздоровлении после полиомиелита функции пораженных недугом нервов и мышц не восстанавливаются.

Когда вакцинироваться от полиомиелита

В Украине вакцинация против полио входит в перечень обязательных гарантированных государством прививок, которые можно сделать в коммунальных учреждениях бесплатно в соответствии с календарем прививок по такому расписанию:

в 2 месяца - 1 доза

в 4 месяца - 2 доза

в 6 месяцев - 3 доза

в 18 месяцев - 4 доза

в 6 лет - 5 доза

в 14 лет - 6 доза.

Важно! Вакцины, которые применяют государственные и частные клиники, зарегистрированы, сертифицированы и разрешены для использования в Украине.

Вакцинация не требует подготовки или изменений в образе жизни. Ни один приказ Минздрава или международный протокол не требует специальных анализов или дополнительных обследований.

Если у вашего ребенка есть хронические заболевания - это не противопоказания к прививке! Наоборот: дети с хроническими недугами более уязвимы, поэтому нуждаются в защите прежде всего.