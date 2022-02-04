"Мами перестали боятися": доктор Комаровський зробив важливу заяву про поліомієліт
Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Його збудник - вірус, проти якого немає жодних препаратів. І останнім часом в новинах говорять про черговий спалах хвороби в нашій країні…
Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" розповів, які тяжкі наслідки спричиняє це захворювання і в чому дуже сильно помиляються сучасні мами.
"Вірус вражає нервову систему й викликає незворотні паралічі. Але поширюється він як кишкова інфекція. Власне, поліомієліт - це хвороба брудних рук", - пояснив Євген Комаровський в ефірі каналу "Україна".
За словами лікаря-педіатра вищої категорії, унікальна здатність поліомієліту полягає в тому, що людина, яка заражена цією хворобою, до появи симптомів приблизно протягом 7-10 днів вже здатна активно виділяти вірус у навколишнє середовище.
І після початку захворювання може протягом 3-6 тижнів продовжувати його розповсюджувати.
"Здебільшого вірус вражає дітей до 5 років. І навіть один випадок із паралічем - вже спалах. Тобто в регіоні, де є хвора дитина, катастрофа з вакцинацією. На один випадок розвитку паралічу припадає від 100 до 1000 випадків без паралічу", - сказав він.
Тому коли в новинах пишуть, що в Україні виявлено 5 випадків поліомієліту, це означає, що є сотні дітей, у яких хвороба не діагностована.
"Багато мам перестали боятися цього захворювання", - пояснив серйозну помилку батьків доктор Комаровський.
Він нагадав, що ліків проти поліо не існує. Єдиним ефективним захистом від хвороби є вакцинація!
Симптоми поліомієліту
Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом триває від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт.
У 70% випадків захворювання має безсимптомний перебіг. Але його носій становить небезпеку для інших людей зі слабшим імунітетом.
У 25% випадків поліо має симптоми, що нагадують грип (гарячка, головний біль, нудота, біль у животі).
Поліовірус спричиняє рухові розлади: біль в уражених м’язах, повний параліч, що може розвинутися за кілька годин.
Ускладнення після поліомієліту
Одним з найважчих ускладнень є невиліковний параліч. Він може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя.
Ураження дихальних м’язів часто призводить до смерті.
У разі одужанні після поліомієліту функції вражених недугою нервів і м’язів не відновлюються.
Коли вакцинуватися від поліомієліту
В Україні вакцинація проти поліо входить до переліку обов’язкових гарантованих державою щеплень, які можна зробити у комунальних закладах безоплатно відповідно до Календаря щеплень за таким розкладом:
- у 2 місяці - 1 доза
- у 4 місяці - 2 доза
- у 6 місяців - 3 доза
- у 18 місяців - 4 доза
- у 6 років - 5 доза
- у 14 років - 6 доза.
Важливо! Вакцини, що застосовують державні й приватні клініки, зареєстровані, сертифіковані й дозволені для використання в Україні.
Вакцинація не потребує підготовки чи змін у способі життя. Жоден наказ МОЗ чи міжнародний протокол не вимагає спеціальних аналізів чи додаткових обстежень.
Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання - це не протипоказання до щеплення! Навпаки: діти з хронічними недугами більш уразливі, тому потребують захисту передусім.
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