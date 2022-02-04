"Мами перестали боятися": доктор Комаровський зробив важливу заяву про поліомієліт

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Його збудник - вірус, проти якого немає жодних препаратів. І останнім часом в новинах говорять про черговий спалах хвороби в нашій країні…

Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" розповів, які тяжкі наслідки спричиняє це захворювання і в чому дуже сильно помиляються сучасні мами.

"Вірус вражає нервову систему й викликає незворотні паралічі. Але поширюється він як кишкова інфекція. Власне, поліомієліт - це хвороба брудних рук", - пояснив Євген Комаровський в ефірі каналу "Україна".

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, унікальна здатність поліомієліту полягає в тому, що людина, яка заражена цією хворобою, до появи симптомів приблизно протягом 7-10 днів вже здатна активно виділяти вірус у навколишнє середовище.

І після початку захворювання може протягом 3-6 тижнів продовжувати його розповсюджувати.

"Здебільшого вірус вражає дітей до 5 років. І навіть один випадок із паралічем - вже спалах. Тобто в регіоні, де є хвора дитина, катастрофа з вакцинацією. На один випадок розвитку паралічу припадає від 100 до 1000 випадків без паралічу", - сказав він.

Тому коли в новинах пишуть, що в Україні виявлено 5 випадків поліомієліту, це означає, що є сотні дітей, у яких хвороба не діагностована.

"Багато мам перестали боятися цього захворювання", - пояснив серйозну помилку батьків доктор Комаровський.

Він нагадав, що ліків проти поліо не існує. Єдиним ефективним захистом від хвороби є вакцинація!

Симптоми поліомієліту

Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом триває від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт.

У 70% випадків захворювання має безсимптомний перебіг. Але його носій становить небезпеку для інших людей зі слабшим імунітетом.

У 25% випадків поліо має симптоми, що нагадують грип (гарячка, головний біль, нудота, біль у животі).

Поліовірус спричиняє рухові розлади: біль в уражених м’язах, повний параліч, що може розвинутися за кілька годин.

Ускладнення після поліомієліту

Одним з найважчих ускладнень є невиліковний параліч. Він може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя.

Ураження дихальних м’язів часто призводить до смерті.

У разі одужанні після поліомієліту функції вражених недугою нервів і м’язів не відновлюються.

Коли вакцинуватися від поліомієліту

В Україні вакцинація проти поліо входить до переліку обов’язкових гарантованих державою щеплень, які можна зробити у комунальних закладах безоплатно відповідно до Календаря щеплень за таким розкладом:

у 2 місяці - 1 доза

у 4 місяці - 2 доза

у 6 місяців - 3 доза

у 18 місяців - 4 доза

у 6 років - 5 доза

у 14 років - 6 доза.

Важливо! Вакцини, що застосовують державні й приватні клініки, зареєстровані, сертифіковані й дозволені для використання в Україні.

Вакцинація не потребує підготовки чи змін у способі життя. Жоден наказ МОЗ чи міжнародний протокол не вимагає спеціальних аналізів чи додаткових обстежень.

Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання - це не протипоказання до щеплення! Навпаки: діти з хронічними недугами більш уразливі, тому потребують захисту передусім.