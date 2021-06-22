Маму похоронили в день рождения малышки: жуткая трагедия под Тернополем оставила ребенка сиротой

Красавица Анна выросла сиротой

28-летняя Анна Шманько-Яненко родилась и выросла в Теребовле вместе с двумя братьями. Отец умер рано, а маму убили. Детей воспитала бабушка, а после ее смерти Анна была под присмотром старшего брата. Младший брат умер два года назад из-за проблем с сердцем. Между сестрой и братьями были очень теплые и нежные отношения.

Анна закончила государственный медицинский колледж в Чорткове с красным дипломом, пошла работать в Теребовлянскую лабораторию, а потом подалась на заработки - работала медсестрой в одной из немецких клиник возле Ганновера.

Девушка мечтала о лучшем будущем для своей семьи

В Германии Анна познакомилась с Романом и приехала в Теребовлю проведать родных уже с женихом. До знакомства с мужем она подавала документы на официальное проживание и работу в Германии, но ответа не было очень долго. Уже, когда она вышла замуж и забеременела, пришли документы с одобрением. Муж отпустил ее в Германию, а сам остался в Украине с маленькой дочкой.

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Как рассказала близкая подруга Анны, Роман жил в доме, который остался девушке после смерти бабушки. Ему помогали родственники Анны, трижды в неделю тетя привозила ему и ребенку еду. Роман нигде не работал, а Анна ежемесячно отправляла мужу 500-800 долларов. Она регулярно приезжала домой, чтобы увидеться с родными. А потом сделала документы, чтобы забрать мужа и дочку в Германию.

Муж регулярно бил Анну

В Германии Анна проработала полтора года. Муж к ней приезжал за это время дважды. Последний раз – за пару месяцев до трагедии.

"После приезда мужа Анна ходила на работу с синяками и следами от побоев. Мы настояли, чтобы она обратилась в полицию и мужу из-за этого пришлось вернуться в Украину. Ребенок остался с мамой", - рассказала коллега Анны в Германии.

Во время своих приездов в Украину Анна тоже страдала от избиений мужа и ее неоднократно видели с синяками. Она долго терпела такое отношение, но после последнего приезда мужа в Германию, решилась подать на развод.

Муж готовил сюрприз к приезду Анны

Накануне трагедии Анна поехала в Украину, чтобы оформить документы для переезда дочери. Как рассказала подруга из Германии, она часто слышала, как Анна умоляла мужа подписать документы, объясняла, что дочери будет лучше в Германии.

"Муж согласился. Только сейчас я вспомнила его слова. В день, когда хоронят Аню, их дочери исполняется три года. Мама заказала кафе для празднования. А еще муж по телефону сказал Ане: "Приезжай, готовлю тебе сюрприз". Вот и сделал сюрприз", - добавила коллега.

Домой вместе с ребенком Анна возвращалась самолетом. Во Львове их забрал третий, сводный брат по отцу. Брат отвез Аню домой и уехал.

В ночь трагедии ребенок был месте с родителями в доме. У Романа есть свой дом. После убийства он вернулся туда, а на приусадебном участке его и нашли, подорванным на гранате. В полиции рассказали, что в ту ночь он звонил сестре и просил забрать дочку.

О Романе отзываются неоднозначно

Местные жители говорят, что Роман заботился о ребенке, алкоголем не злоупотреблял. С женой жил хорошо. Хотя те, кто знал его в юности, утверждают, что он никогда не славился спокойным характером и был задирой еще в школе.

Анна была доброй, посещала православную церковь. Ее любили родные, соседи, коллеги по работе.

"Мы работали в одном отделении. Аня была хорошей медсестрой. Общались только по работе. О личной жизни Аня умалчивала", - рассказала ее коллега.

Дочка Анны осталась сиротой

Трехлетняя Аллочка осталась сиротой. Делом девочки уже занимается служба по делам детей. У Анны есть родной брат, который может стать девочке опекуном, если позволят социальные службы. Маму Аллы похоронили в ее третий день рождения – 20 июня, рядом с ее матерью и бабушкой.

Отца похоронят 22 июня, на другой стороне кладбища.