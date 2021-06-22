Маму поховали в день народження малятка: моторошна трагедія під Тернополем залишила дитину сиротою

Красуня Анна виросла сиротою

28-річна Анна Шманько-Яненко народилася і виросла в Теребовлі разом з двома братами. Батько помер рано, а маму вбили. Дітей виховала бабуся, а після її смерті Анна була під наглядом старшого брата. Молодший брат помер два роки тому через проблеми з серцем. Між сестрою і братами були дуже теплі та ніжні відносини.

Анна закінчила державний медичний коледж у Чорткові з червоним дипломом, пішла працювати в Теребовлянську лабораторію, а потім подалася на заробітки - працювала медсестрою в одній з німецьких клінік біля Ганновера.

Дівчина мріяла про краще майбутнє для своєї сім'ї

У Німеччині Анна познайомилася з Романом і приїхала в Теребовлю провідати рідних вже з нареченим. До знайомства з чоловіком вона подавала документи на офіційне проживання і роботу в Німеччині, але відповіді не було дуже довго. Вже, коли вона вийшла заміж і завагітніла, прийшли документи зі схваленням. Чоловік відпустив її до Німеччини, а сам залишився в Україні з маленькою донькою.

Фото: 20 хвилин

Як розповіла близька подруга Анни, Роман жив у будинку, який залишився дівчині після смерті бабусі. Йому допомагали родичі Анни, тричі на тиждень тітка привозила йому і дитині їжу. Роман ніде не працював, А Анна щомісяця відправляла чоловікові 500-800 доларів. Вона регулярно приїжджала додому, щоб побачитися з рідними. А потім зробила документи, щоб забрати чоловіка і дочку в Німеччину.

Чоловік регулярно бив Анну

У Німеччині Анна пропрацювала півтора року. Чоловік до неї приїжджав за цей час двічі. Останній раз - за пару місяців до трагедії.

"Після приїзду чоловіка Анна ходила на роботу з синцями та слідами від побоїв. Ми наполягли, щоб вона звернулася в поліцію і чоловікові через це довелося повернутися в Україну. Дитина залишилася з мамою", - розповіла колега Анни в Німеччині.

Під час своїх приїздів в Україну Анна теж страждала від побиття чоловіка і її неодноразово бачили з синцями. Вона довго терпіла таке ставлення, але після останнього приїзду чоловіка до Німеччини, зважилася подати на розлучення.

Чоловік готував сюрприз до приїзду Анни

Напередодні трагедії Анна поїхала в Україну, щоб оформити документи для переїзду дочки. Як розповіла подруга з Німеччини, вона часто чула, як Анна благала чоловіка підписати документи, пояснювала, що дочці буде краще в Німеччині.

"Чоловік погодився. Тільки зараз я згадала його слова. У день, коли ховають Аню, їх дочці виповнюється три роки. Мама замовила кафе для святкування. А ще чоловік телефоном сказав Ані:"Приїжджай, готую тобі несподіванку". Ось і зробив несподіванку", - додала колега.

Додому разом з дитиною Анна поверталася літаком. У Львові їх забрав третій, зведений брат по батькові. Брат відвіз Аню додому і поїхав.

У ніч трагедії дитина була з батьками в будинку. У Романа є свій будинок. Після вбивства він повернувся туди, а на присадибній ділянці його і знайшли, підірваним на гранаті. У поліції розповіли, що в ту ніч він дзвонив сестрі та просив забрати дочку.

Про Романа відгукуються неоднозначно

Місцеві жителі кажуть, що Роман дбав про дитину, алкоголем не зловживав. З дружиною жив добре. Хоча ті, хто знав його в юності, стверджують, що він ніколи не славився спокійним характером і був задирою ще в школі.

Анна була доброю, відвідувала православну Церкву. Її любили рідні, сусіди, колеги по роботі.

"Ми працювали в одному відділенні. Аня була хорошою медсестрою. Спілкувалися тільки по роботі. Про особисте життя Аня замовчувала", - розповіла її колега.

Дочка Анни залишилася сиротою

Трирічна Аллочка залишилася сиротою. Справою дівчинки вже займається служба у справах дітей. У Анни є рідний брат, який може стати дівчинці опікуном, якщо дозволять соціальні служби. Маму Алли поховали в її третій день народження - 20 червня, поруч з її матір'ю і бабусею.

Батька поховають 22 червня, на іншій стороні кладовища.