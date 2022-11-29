"Мамо, я поїв і в шапці": український захисник зворушив мережу своїм зверненням

Українські воїни продовжують боронити Україну від російських окупантів. Їх сміливістю та мужністю захоплюється весь світ. А вони продовжують розтоплювати наші серця своєю добротою та ніжністю. Так, один із захисників звернувся до своєї мами, а також до інших матерів, які чекають на синів з війни.
Зворушливе відео опублікували у мережі.
"Мамо, привіт, я поїв, тепло одягнувся, шапку одягнув, йду гуляти. Зі мною мої друзі, переживати не треба. Ми будемо", - сказав він.
Також боєць звернувся і до інших жінок, які чекають на своїх чоловіків з війни. Він пообіцяв, що незабаром вони повернуться додому.
"Це повідомлення не тільки для моєї мами, але й для інших, які нас люблять, чекають і переживають за нас. Знаю, ви виховували нас не для війни, але ви виростили нас справжніми чоловіками. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист найдорожчого, що у нас є. Чекайте, ми обов'язково повернемося, і ви знову зможете нас лаяти вдома, навчати і щось смачно приготуєте. До зустрічі, вдома", - сказав захисник.
У коментарях до відео українці подякували нашим воїнам за відвагу та попросили їх повертатися живими додому.
Як ми раніше писали, герой "Азовсталі" Діанов передав ще 1,7 млн. гривень побратимам на біонічні протези.