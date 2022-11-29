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"Мамо, я поїв і в шапці": український захисник зворушив мережу своїм зверненням

Боєць ЗСУ звернувся до мам (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Українські воїни продовжують боронити Україну від російських окупантів. Їх сміливістю та мужністю захоплюється весь світ. А вони продовжують розтоплювати наші серця своєю добротою та ніжністю. Так, один із захисників звернувся до своєї мами, а також до інших матерів, які чекають на синів з війни.

Зворушливе відео опублікували у мережі.

Що сказав військовий у зверненні

"Мамо, привіт, я поїв, тепло одягнувся, шапку одягнув, йду гуляти. Зі мною мої друзі, переживати не треба. Ми будемо", - сказав він.

Також боєць звернувся і до інших жінок, які чекають на своїх чоловіків з війни. Він пообіцяв, що незабаром вони повернуться додому.

"Це повідомлення не тільки для моєї мами, але й для інших, які нас люблять, чекають і переживають за нас. Знаю, ви виховували нас не для війни, але ви виростили нас справжніми чоловіками. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист найдорожчого, що у нас є. Чекайте, ми обов'язково повернемося, і ви знову зможете нас лаяти вдома, навчати і щось смачно приготуєте. До зустрічі, вдома", - сказав захисник.

У коментарях до відео українці подякували нашим воїнам за відвагу та попросили їх повертатися живими додому.

  • Щиро дякую вам за вашу турботу та захист нашої Держави України та її громадян.
  • Я мати захисника, прошу вас, будь ласка, бережіть собі і своє життя і життя своїх побратимів, це добре, що тепло одягнуті, шапка на голові і не голодний, ангела божого охоронця вам з широкими крилами, щоб вас охороняв і захищав.
  • Дякую, дякую, дякую. За захист нашої держави та її людей, за турботу про маму, за безмежний позитив і спокій, який ви випромінюєте, як сонечко, за тепло в очах! Є тільки одна прохання – бережіть себе, будь ласка!
  • Наші любі, ми молимося за кожного Захисника, ми разом, ми непереможні.
  • Спасибі вашим мамам і вам також. Бережи вас Господь! Повертайтеся всі живі здорові до своїх мам.

Як ми раніше писали, герой "Азовсталі" Діанов передав ще 1,7 млн. гривень побратимам на біонічні протези.

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