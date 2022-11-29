"Мама, я поел и в шапке": украинский защитник растрогал сеть своим обращением

Что сказал военный в обращении

"Мама, привет, я поел, тепло оделся, шапку надел, иду гулять. Со мной мои друзья, переживать не надо. Мы будем", - сказал он.

Также боец обратился и к другим женщинам, ждущих своих мужчин с войны. Он пообещал, что вскоре они все вернуться домой.

"Это сообщение не только для моей мамы, но и для остальных, которые нас любят, ждут и переживают за нас. Знаю, вы растили нас не для войны, но вы вырастили нас настоящими мужчинами. И когда в нашу страну пришла беда, мы пошли на защиту самого дорогого, что у нас есть. Ждите, мы обязательно вернемся, и вы снова сможете нас поругать дома, научить, и что-то вкусно приготовить. До встречи, дома", - сказал защитник.

В комментариях к видео украинцы поблагодарили наших воинов за отвагу и попросили их возвращаться живыми домой.