"Мамо, я поїв і в шапці": український захисник зворушив мережу своїм зверненням

Українські воїни продовжують боронити Україну від російських окупантів. Їх сміливістю та мужністю захоплюється весь світ. А вони продовжують розтоплювати наші серця своєю добротою та ніжністю. Так, один із захисників звернувся до своєї мами, а також до інших матерів, які чекають на синів з війни.

Що сказав військовий у зверненні

"Мамо, привіт, я поїв, тепло одягнувся, шапку одягнув, йду гуляти. Зі мною мої друзі, переживати не треба. Ми будемо", - сказав він.

Також боєць звернувся і до інших жінок, які чекають на своїх чоловіків з війни. Він пообіцяв, що незабаром вони повернуться додому.

"Це повідомлення не тільки для моєї мами, але й для інших, які нас люблять, чекають і переживають за нас. Знаю, ви виховували нас не для війни, але ви виростили нас справжніми чоловіками. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист найдорожчого, що у нас є. Чекайте, ми обов'язково повернемося, і ви знову зможете нас лаяти вдома, навчати і щось смачно приготуєте. До зустрічі, вдома", - сказав захисник.

У коментарях до відео українці подякували нашим воїнам за відвагу та попросили їх повертатися живими додому.